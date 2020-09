Logo após a estreia do programa de Ruben Rua e Helena Coelho, 'VivaVida', da TVI, Cristina Ferreira recorreu à sua página de Instagram para destacar o quanto ficou orgulhosa da primeira emissão do formato. Uma publicação onde elogia ainda os apresentadores.

"Muito orgulhosa deste primeiro 'VIVAVIDA'. Pelo vosso empenho e alegria. Mas, acima de tudo, pela forma apaixonada como vivem a televisão. Vocês são muito mais do que aparentam. E tenho a certeza do vosso futuro. Helena Coelho e Ruben Rua, a vida hoje é vossa. Celebrem", escreveu.

No entanto, nem todos os fãs tiveram a mesma opinião. "Desculpem mas este programa não tem jeito nenhum", disse um internauta. "Mais do mesmo, só mesmo para encher balões. A SIC dá 10 a 0 até nas novelas", comentou outro seguidor. "Excesso de ruído na comunicação!! Obrigatório baixar o volume da música nas entrevistas, pois torna-se irritante", lê-se ainda entre as reações.

Ainda assim, nem todos os comentários foram críticas. "Boa sorte para o programa!! Até agora estou a gostar bastante, muito boa energia. Gosto muito dos apresentadores, já gostava do Ruben, não conhecia a Helena, mas está a perceber-se o porquê da escolha. Boa comunicadora e muito bonita. Parabéns", escreveu uma fã.

