Cristina Ferreira vive esta sexta-feira, 4 de junho, um dos dias mais felizes do ano. O filho, Tiago, fruto do antigo relacionamento com António Casinhas, celebra 13 anos e a data não foi esquecida nas redes sociais.

Apesar de prezar pela máxima discrição quanto à vida privada, a apresentadora partilhou com os fãs um pouco dos festejos. No caso, o bolo improvisado com que Tiago apagou as velas.

Trata-se de uma 'torre' de waffles com nutela e morangos. E, claro, as velas em formato do número 13.

Publicação de Cristina Ferreira© Instagram

