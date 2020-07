Cristina Ferreira e Pedro Teixeira voltaram a cruzar-se nos corredores da TVI, como nos mostra as recentes imagens que a apresentadora partilhou no Instagram.

Além de ter sido recebida com um forte abraço pelo colega e amigo, ambos juntaram-se para um almoço onde é ainda possível ver João Patrício, ex-realizador d'O Programa da Cristina', e André Manso, ex-produtor do mesmo formato.

"Setembro é amanhã. De volta a casa, o meu irmão Pedro Teixeira estava à espera. Está tudo certo", escreveu Cristina Ferreira na legenda da fotografia que publicou na rede social, onde aparece ao lado do colega e amigo.

Recorde-se que a apresentadora irá iniciar funções no próximo dia 1 de setembro.

Nas stories da sua página de Instagram, mostrou ainda alguns vídeos do referido almoço. Veja abaixo:

