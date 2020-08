'Indiferente' à 'guerra' com a SIC, Cristina Ferreira mantém-se empenhada a preparar o seu regresso à TVI. Ainda esta quinta-feira, a apresentadora voltou a falar dos projetos que tem em vista para a estação, prometendo que está quase a ir para o ar algo muito especial.

"Tenho que vos dizer: o que acabei de ver num computador e que vai estar no ar em breve é do mais bonito que já vi na vida. Estou tão, mas tão feliz", escreveu na rede social.

Na mesma publicação, acrescentou a hashtag: "setembro é mesmo quase amanhã".

Recorde-se que será no próximo mês de setembro que a apresentadora e nova diretora de entretenimento da TVI vai assumir, oficialmente, funções no canal. No entanto, nestes últimos dias tem estado a trabalhar no seu regresso.

