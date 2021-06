Como já tinha prometido, o programa 'Cristina ComVida' abriu as portas num lugar diferente e com uma emissão especial de apoio à Seleção Nacional.

Tudo começou com Cristina Ferreira a chegar de mota, em direto, seguindo depois para junto de Joaquim Sousa Martins com quem dividiu esta emissão para celebrar a estreia de Portugal no Euro 2020.

"Entre as 19h e as 20h, Cristina Ferreira e Sousa Martins recebem convidados que se reúnem com um só propósito: apoiar a nossa seleção. Os ex-jogadores Dani e Costinha, o jornalista José Gabriel Quaresma e a atriz Kelly Bailey são alguns dos convidados que vão festejar com a TVI o arranque da seleção nacional nesta competição europeia", adiantou o canal, em comunicado, horas antes de dar início ao programa.

Mónica Jardim, Ruben Rua e Alice Alves também marcam presença neste direto e partilham com o espetador "um pouco daquilo que vai acontecer na emissão especial 'Joga Portugal' que a TVI está a preparar para o próximo sábado".

Quem também não ficou de fora desta emissão especial foi Eduardo Madeira com as famosas personagens.

De destacar que o jogo de Portugal contra a Alemanha, no próximo sábado, 19 de junho, vai ser transmitido na TVI, às 17h.

Recorde-se que a entrada de Cristina fez lembrar o momento em que a apresentadora acompanhou a chegada da Seleção Nacional a Lisboa após a vitória no Euro 2016.

