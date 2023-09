Cristina Ferreira rumou esta sexta-feira, 15 de setembro, ao norte do país para mais um evento do 'Cristina Talks', no âmbito de uma série de palestras motivacionais que tem vindo a dar.

Amanhã, 16 de setembro, acontecerá uma em Braga, no Altice Forum, local em que a apresentadora da TVI já se encontra.

Na sua página de Instagram, Cristina partilhou as primeiras imagens no espaço.

Desde logo, a comunicadora foi alvo dos mais diversos elogios.

Ora veja: