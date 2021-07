Cristina Ferreira voltou esta semana ao blog Daily Cristina, onde prometeu escrever com mais regularidade. E eis que esta quarta-feira, dia 7, surge um novo texto da apresentadora.

"Acho que acrescento horas às 24 que me deram por dia. Hoje foi um desses dias. Às 7 da manhã já a cabeça pensava, que o corpo ainda não se desabituou de rotinas antigas", conta Cristina num texto onde fala sobre as suas rotinas e sobre o grande amor da sua vida: o filho Tiago Casinhas, de 13 anos.

"Meia hora depois já o chão do meu corredor virava ginásio, que isto não vai lá com panquecas. Gosto cada vez mais de exercício. É a minha terapia. Solta-me. Ainda caminhei mais 45 minutos e usufrui do pequeno-almoço com o meu filho", continua.

"Já pressinto o homem a chegar. Nota-se nas conversas. Gosto cada vez mais dele, como se isso fosse possível. Amar mais os filhos quando o amor é tão gigante desde o primeiro instante. Gosto dele e de mim. E da vida que escolhi", afirma.

Quanto ao futuro, avizinha-se muito trabalho e vontade de "construir".

"O futuro é big, e agora voltei ao trabalho. Ver nascer, melhorar, fazer diferente. Construir. Gravar três programas. Responder a mil e-mails, ver promos e definir campanhas. Escolher conteúdos e ter ideias. E voltar a casa. Escrevo este texto enquanto retiro o Ferreira da Cristina. E volto a encontrar a miúda de cara lavada. E orgulhosamente feliz", termina.

