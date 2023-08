Cristina Ferreira quis 'pregar uma partida' ao amigo e produtor Ruben Correia, que celebra o seu aniversário esta quinta-feira, dando-lhes os parabéns só à noite.

"Deixei-o até agora sem lhe dizer nada para pensar que não ia assinalar o seu aniversário. Era para estar com ele, a esta hora, em Nice, para lhe cantar os parabéns e fazer a vida negra. Não consegui mas ele sabe que o meu coração está com ele", começou por escrever a apresentadora.

"O Rubinho é um amigo de verdade. E eu podia dizer mil coisas que não conseguiria nunca defini-lo ou dizer o quanto gosto dele. Já vivemos coisas que só nós é que sabemos. Já conversámos de coisas que só nós é que sabemos. Sinto falta dele na minha casa, percebem. Fazemos vídeo chamadas todos os dias. E já planeámos as viagens até 2053. Somos virgens e dizemos as mesmas coisas ao mesmo tempo. Gosto mesmo dele. Pronto. Era só isto, babe", acrescentou ainda a apresentadora, numa publicação na qual partilhou várias fotografias com o amigo.

