Cristina Ferreira acordou este domingo, dia 11, com a certeza de que é uma privilegiada por ter alcançado os seus sonhos e ter ao sua lado amigos para a vida e seguidores sempre prontos a darem-lhe o carinho que tantas vezes a ajuda a continuar.

"Hoje acordei particularmente emocional", começa por revelar a apresentadora num desabafo que dedica aos que sempre estiveram do seu lado.

"A pensar no privilégio que tem sido viver desta forma. Na sorte das pessoas que encontrei. E no apoio de tantas que aqui estão e que, diariamente, me fazem sentir que vale a pena. Tudo. Obrigada", termina a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

