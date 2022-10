Cristina Ferreira esteve presente no lançamento da nova máquina da Delta, que aconteceu na passada terça-feira, em Lisboa, um dos primeiros eventos em que participa depois de ter completado, a 9 de setembro, os seus 45 anos.

Aos jornalistas, durante o evento, contou que se sente "tranquila" com o avançar da idade. "Estou numa fase extraordinária da minha vida. O que existe é uma perceção de meio de vida, a perceção de 'calma, que isto já vai a meio com sorte, portanto bora lá aproveitar'", contou.

A apresentadora explicou que, ao ter percebido isto, decidiu desfrutar mais da vida, aproveitando o facto de o filho estar mais independente e crescido, ele que hoje tem 14 anos. Questionada sobre se está preparada para, daqui a uns tempos, ser avó, Cristina foi perentória: "Prontíssima, adoraria".

A figura pública garantiu que não se sente preocupada com a adolescência do filho Tiago e recordou a entrada nesta fase. "A mudança é de um dia para o outro. De repente tens um filho que deixa de ser criança e passa a ser um adolescente. Todos os dias ele cresce mais um bocadinho mas há ali uma altura em que se percebe que ele deixou de ser criança. Tem sido muito giro, acho maravilhoso. O primeiro dia em que vi o brilho do olhar porque estava a gostar de alguém...", notou.

Cristina Ferreira sublinhou ainda que "se nos lembrarmos do que fomos, é mais fácil sermos pais".

