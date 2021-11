"O João e a sua paixão. Eu podia dizer muita coisa do João mas hoje quero apenas falar da diferença que faz na minha vida": é desta forma que Cristina Ferreira começa por falar de um amigo muito importante na sua vida.

João Vaz Patrício, realizador na TVI, trabalha há vários anos com a apresentadora e, segundo a própria, a caminhada dos dois tem sido muito feliz.

"Com ele a 'minha' televisão tem outra cor e emoção. Ele adivinha-me e eu sinto-o, mesmo sem falar, quando estamos no ar. Não conheço ninguém que imprima esta energia a realizar", refere na legenda de um vídeo de João, onde este aparece ao 'comando' das filmagens do concerto de Tony Carreira.

"Os nossos últimos anos têm sido de profundo companheirismo. De alegria, que não nascemos para tristezas. E neste mudar de câmaras os dois sabemos que programa de vida estamos a construir. Chama-se destino. Obrigada. Gosto muito de ti", completa a comunicadora.

Eis a publicação:

