Depois de ter respondido às críticas que recebeu por causa de uma reportagem que fez sobre a Covid-19 no seu programa das manhãs da SIC, Cristina Ferreira foi confrontada por um seguidor relativamente a um anúncio de emagrecimento que terá feito.

"Postura ética e compromisso com a verdade… a não ser que paguem para dizer que perdeu 15 kg em tempo recorde com medicamentos que nem sequer estão na base de dados do Infarmed", disse o seguidor em questão.

"Não sei do que está a falar, mas se for de alguns anúncios falsos que circulam na net saiba que já o disse. Não dou a cara por nenhum produto de emagrecimento. Nunca tomei nenhum. São sites muito difíceis de denunciar. Acontece o mesmo a outras figuras públicas", garantiu a apresentadora.

© Instagram/Cristina Ferreira

