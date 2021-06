Cristina Ferreira usou a sua conta de Instagram para elogiar uma das mais recentes convidadas que recebeu no seu programa da TVI: Assunção Cristas. A apresentadora não hesitou em elogiar a ex-líder do CDS.

"A televisão dá-me a possibilidade de conversar com pessoas extraordinárias. A Assunção Cristas é uma delas", começa por dizer.

"Hoje senti que estava livre. Acho que nunca a tinha entrevistado de calças de ganga. Hoje estava ali como mãe e professora", continuou.

"A mim sempre me incentivou. Convidou-me para debates no parlamento sobre o papel da mulher na sociedade. Foi das que me fez acreditar que podemos ter uma vida pública e familiar de sucesso. E hoje, quando as lágrimas se soltaram quando falámos de fé, senti o que sempre soube, é no acreditar que está o segredo", termina.

