Cristina Ferreira está prestes a mostrar o que tem vindo a preparar nestes últimos dias, nesta nova fase profissional. A nova diretora de entretenimento e ficção da TVI está focada no regresso à estação e promete grandes novidades. Ainda esta sexta-feira, Cristina mostrou aos fãs que esteve reunida com o atual diretor-geral do canal, Nuno Santos. "As caras são sérias porque percebemos que setembro é já amanhã. A vista do nosso escritório não é má", escreveu na legenda da fotografia que foi publicada na sua página de Instagram. Momento que Nuno Santos também destacou na mesma rede social. "Fotos de férias? Não, aquela coisa incrível de que tínhamos falado ao telefone", disse. Leia Também: Cristina Ferreira mantém-se focada no regresso à TVI. "Estou tão feliz"