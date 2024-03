Cristina Ferreira faltou à emissão desta sexta-feira, dia 15 de março, do 'Dois às 10', da TVI, e houve logo quem dissesse que a ausência se devia a um fim de semana prolongado com o namorado, João Monteiro. Isso, no entanto, não corresponde à verdade.

Cristina já revelou nas stories do Instagram que hoje foi "dia de escritório", o que é inevitável ocasionalmente dadas as suas funções como diretora de entretenimento do canal. Sabe-se também que João Monteiro não está sequer em Portugal.

O tenista encontra-se nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Miami, e foi já por lá que fez uma nova partilha nas redes sociais.

João mostrou-se em frente a um prédio de vários andares, tendo dito ainda que se encontra na região de Brickell. Ora veja:



© Instagram/Cristina Ferreira

Leia Também: Vai poder ver a entrevista de Cristina Ferreira ao 'cunhado' este sábado