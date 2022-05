A dias de terminar o 'Bri Brother - Desafio Final', da TVI, Cristina Ferreira entrou na casa mais vigiada do país, como já tinha sido anunciado.

A apresentadora juntou-se aos concorrentes esta terça-feira, 31 de maio, durante o 'Diário'.

E antes de surpreender os concorrentes, esteve à conversa com o 'Big' no confessionário, onde partilhou que é um "desafio" estar com Bruna Gomes, Pedro Guedes, Gonçalo Quinaz e Francisco Macau sem partilhar nenhuma informação sobre o exterior. Além disso, contou também que levou consigo um telemóvel, mas sem acesso a chamadas telefónicas ou a Internet, apenas para tirar fotografias.

"Tenho que registar isto. Aliás, isto para mim é um alívio porque durante horas ninguém me vai ligar, não tenho reuniões, não tenho emails, não tenho nada", destacou. "Ainda me vou apaixonar... Não posso, todos eles têm namoradas", acrescentou, entre gargalhadas. "Não há tempo suficiente", afirmou.

Já quando estava junto dos concorrentes, disse: "Venho para ficar. Quero jantar... tudo. [...] Só posso sair quando me abrirem a porta".

Um momento que foi desde logo partilhado nas redes sociais.

Leia Também: Cristina Ferreira avisa: "Hoje vou surpreender os finalistas na casa"