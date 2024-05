Cristina Ferreira comentou esta manhã no 'Dois às 10' uma notícia falsa que circulou terça-feira, dia 21, e que envolvia o nome do namorado, João Monteiro.

A notícia - que se verificou falsa - tinha supostamente sido escrita pelo site da TVI e tinha como título "'Eu não gosto de ser chamado de 'O Namorado da Cristina Ferreira'. Eu tenho nome!, diz o namorado de Cristina Ferreira".

"Era uma publicação da TVI. Ele [João Monteiro] começou a receber mensagens e a dizer 'mas está tudo maluco?", começou por contar a apresentadora.

"Então a TVI está a dizer isto que tu nunca disseste na vida? E eu mandei para o digital da TVI a dizer 'Malta, vocês piraram da cabeça ou quê?'", acrescentou ainda, revelando que então descobriu que tudo não passava de uma montagem.

"Isto foi uma montagem que meteram no Twitter com tudo muito bem tirado. Ontem já foi notícia noutros sites e até a 'Noite de Estrelas' comentou... Porque depois é: 'Lá vem este com manias, depois não quer ser tratado por 'namorado da Cristina'. Bastava terem ido ao site da TVI para perceberem que não está lá [a notícia]", acrescentou ainda.

Leia Também: Cristina Ferreira grava vídeo dos bastidores do 'Dois às 10'