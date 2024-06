Esta terça-feira, dia 4 de junho, é uma data especial para Cristina Ferreira.

O filho da apresentadora, Tiago, comemora 16 anos de vida, uma data que Cristina assinalou no Instagram com a partilha de uma fotografia de um bolo retangular com duas velas coloridas.

"O mais importante do meu dia de hoje", escreveu a apresentadora na legenda da fotografia, tendo recebido já muitas mensagens de seguidores a desejarem ao jovem um feliz aniversário.

De recordar que Tiago é fruto da relação já terminada de Cristina Ferreira com António Casinhas.

