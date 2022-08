Cristina Ferreira faz questão de que os seguidores da sua página de Instagram acompanhem de perto as férias. Na rede social, a apresentadora tem partilhado várias imagens destes dias de descanso, como aconteceu esta segunda-feira, 15 de agosto.

Junto de uma maravilhosa fotografia da paisagem, contou: "Este pôr do sol assistiu a um pedido de casamento".

Mas não ficou por aqui e acrescentou depois num vídeo em que aparece com os amigos: "O pôr do sol assistiu ao pedido de casamento e nós também. É porque não foi para nenhum de nós. Zero. Os três solteiros, ainda".

© Instagram_dailycristina

Veja ainda o vídeo na galeria.

