As declarações de Cristina Ferreira na primeira edição do evento 'Cristina Talks' continuam a dar que falar na imprensa.

Aa notícias davam conta de que teria afirmado que tinha vontade de sair da TVI ou que estaria ainda em processo de luto pelo fim da relação com António Casinhas, porém todas tinham por base, de acordo com a apresentadora, declarações tiradas do contexto.

Esta quinta-feira, 20 de outubro, a comunicadora voltou a falar sobre o tema afirmando que não convidou "um único meio de comunicação social" a marcar presença no multiusos de Gondomar e que os presentes "foram por iniciativa própria".

"Das muitas notícias que saíram quase todas enviesaram o que cada uma das 3000 pessoas ouviu e sentiu. Mas, em nenhum momento, me arrependo do que disse. Aviso já que será assim em todas. Dia 14 de Janeiro, em Lisboa, voltarei a estar inteira no palco. Sem medo dos julgamentos. Para honrar cada um que ali vai estar", declarou, revelando que já foram vendidos até ao momento mais de 3500 bilhetes para a primeira edição do 'Cristina Talks' em Lisboa.

Ainda na mesma partilha, a comunicadora da TVI lembrou a participação de Carolina Deslandes como convidada especial do evento.

"A Carolina Deslandes foi uma das oradoras do 'Cristina Talks'. Nos bastidores confessou-me que diz o que sente, sem problema do que possam dizer ou escrever. Ontem, num filme que vi, uma frase veio confirmar o que nos norteia às duas: a honestidade aproximada não interessa, ou é, ou não é. Também eu estive naquele palco vestida de verdade", referiu Cristina sobre o discurso feito em palco pela cantora no passado fim de semana.

