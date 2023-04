Hoje, 26 de abril, a novela 'Festa é Festa', da TVI, completa o segundo aniversário. Orgulhosa do projeto, que tem conquistado os espectadores e, por conseguinte, as audiências, Cristina Ferreira fez uma curiosa partilha na sua página de Instagram.

"Partilho a primeira mensagem que tenho no telemóvel com o Roberto, um dos autores da novela. Era Janeiro de 2021 e ainda me tratava por você", escreve, em tom de brincadeira.

"Tinha enviado o primeiro episódio. Já são mais de seiscentos. Há na festa uma magia qualquer. Nem que fosse só por este projeto já valia a pena ter voltado. Há na festa uma magia qualquer. Nem todos a conseguiram adivinhar logo. Mas desde o primeiro dia que ali vibra o coração. Há na festa uma magia qualquer. Chama-se verdade", completa.

Eis a publicação:

