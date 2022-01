Cristiano Ronaldo juntou mais um troféu à sua enorme lista de prémios que conquistou ao longo da carreira no mundo do futebol.

O início desta semana foi de grande alegria com o craque português a receber da FIFA, na gala dos prémios The Best, um galardão por ser o máximo goleador ao nível das seleções.

Um momento especial que foi celebrado junto da companheira, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristianinho.

No Instagram, CR7 não resistiu em mostrar uma fotografia onde aparece junto da família. "Sempre comigo", escreveu na legenda da imagem, mostrando-se "abençoado".

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez preparam-se para ser pais de novo, de gémeos. O casal já tem em comum a pequena Alana Martina, de quatro anos. O futebolista é também pais de Cristianinho, de 11 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de quatro, que nasceram através de barriga de aluguer.

