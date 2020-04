Cristiano Ronaldo está novamente no centro das atenções e a ser acusado de não cumprir as medidas aconselhadas no combate à Covid-19. Depois de ter agitado a Internet ao serem divulgadas fotografias a fazer uma caminhada com a família no Funchal, agora o destaque foi para os festejos do clã Aveiro no aniversário de Alicia Beatriz, a sobrinha do craque que completou 21 anos.

Num vídeo que foi partilhado por Elma Aveiro na sua página de Instagram, é possível ver a família Aveiro a comemorar o aniversário da jovem, que é filha de Hugo. Imagens que não passaram despercebidas e que acabaram por levar o clã a ser alvo de críticas.

"Péssimo exemplo, pois o Cristiano não está em quarentena com vocês. Não adianta fazer publicações a pedir às pessoas para ficarem em casa e não aglomerar se vocês não fazem o mesmo. Hipocrisia", lê-se entre os muitos comentários.

De referir que em Portugal foi novamente renovado o estado de emergência, até ao dia 2 de maio, por causa da pandemia do novo coronavírus, sendo o distanciamento social fundamental no combate à Covid-19.

Mas Ronaldo não foi o único a agitar as redes sociais. Também Leonardo Bonucci esteve no centro das atenções por festejar o aniversário do pai, em Itália. A companheira de Bonucci partilhou o momento no Instagram e muitos seguidores fizeram questão de mostrar o seu desagrado, como pode ver na publicação abaixo:

