Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez voltaram à capital de Portugal e não passaram despercebidos.

O casal esteve a jantar num dos restaurantes mais conhecidos entre as celebridades portuguesas, Yakuza by Olivier, e não escapou a uma fotografia ao lado do famoso chef e proprietário do espaço, Olivier da Costa. Imagem que foi depois partilhada no Instagram.

"O rei e a rainha estão de volta", pode ler-se na legenda da fotografia de CR7 e Georgina com Olivier.

