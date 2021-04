Cristiana Jesus presenteou os seus seguidores esta quinta-feira com uma fotografia encantadora onde posa nua com o filho, os dois surgem abraçados e transmitem uma enorme cumplicidade.

Porém, a imagem não agradou a todos e a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' voltou a ser vítima de comentários carregados de ódio e insultos.

"A foto é esta. Nesta fotografia só consigo ver amor e cumplicidade. Um dos primeiros comentários foi este", começa por escrever a esposa de Cláudio Alegre, que em seguida partilhou o comentário a que se referia

"Foto tão feia. Depois não querem ser criticados. Pobre criança ter uma mãe tão ridícula a chegar a este ponto. Enfim", apontou uma internauta.

A maldade entre os comentários voltou a fazer-se sentir e este foi o que se seguiu: "A mãe até é bonita, o puto é feio", apontou uma outra internauta, que acabou igualmente exposta por Cristiana.

"Estas pessoas deveriam ser banidas das redes sociais. Não é tudo tão bonito quanto parece e precisamos de ter um estofo do caraças", lamenta a mãe do pequeno Guilherme.

"Estou cansada de pessoas tristes que vivem para destilar ódio em tudo o que veem. Cansada", termina.

Recorde-se que Cristiana e Cláudio Alegre foram pais do bebé Guilherme em julho de 2020.

Eis abaixo a foto que gerou a polémica:

Leia Também: José Raposo acaba com rumor sobre crise no casamento com Sara Barradas