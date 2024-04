A imprensa internacional tem depositado muita atenção no casal Hailey e Justin Bieber, principalmente com o surgimento de rumores que davam conta de uma alegada separação. A modelo norte-americana, depois de várias semanas em silêncio, parece ter respondido diretamente a estas notícias ao partilhar uma nova fotografia do companheiro.

Nas stories do Instagram, Hailey mostrou o cantor agarrado ao cão de ambos na cama, o que assim comprova que tudo está bem.

No registo em causa, Justin surge sem camisola e coberto com um edredão branco. Hailey e o cantor, vale lembrar, têm dois cães: Oscar e Piggy Lou.

Veja abaixo a partilha supra mencionada.



© Instagram/Hailey Bieber

Leia Também: Hailey está frustrada com imaturidade de Justin Bieber, diz imprensa