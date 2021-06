Depois de receber no 'Dois às 10', da TVI, a amiga Margarida para contar a sua história, Cláudio Ramos decidiu destacar a mesma na sua página de Instagram.

"Sai de casa hoje ainda não eram sete da manhã. Cheguei agora. Já passa da meia noite. Sai do programa e fui ao Alentejo. Fui à minha vila e voltei a Lisboa. Amanhã trabalho. Foi um dia bonito… e esta é a imagem que me fica", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que abraça a amiga de longa data.

"A imagem do abraço nervoso e carinhoso da Margarida, que conheço desde que éramos crianças. Brincámos juntos. Estudámos juntos. Crescemos juntos… até ao dia em que, há 20 anos, a Margarida se apaixona pelo padre Teotónio", acrescentou.

"Escolheram viver o seu amor. Sem pecados nem culpa. Escutaram de tudo. Falou-se muito. Apontou-se o dedo. Hoje, pela primeira vez, aceitou contar a história e mostrar que são felizes com quatro filhos e uma neta. Na minha vila durante o dia toda a gente me falava da Margarida ou da ‘Belinha’ como muitos a conhecem lá. A filha da Bia. Tenho o meu telefone cheio de mensagens dedicadas ao casal a elogiar a coragem e a enaltecer a forma bonita como contou vinte anos depois. Acho que finalmente hoje muitos os entenderam", destacou.

"Por isso tinha que vir aqui agradecer a cada um de vocês, que dedicou um pouco do tempo a conhecer a história de amor de uma menina sem tempo para sonhos que se apaixonou pelo Padre da vila. A menina era minha amiga de infância. O padre era o da minha igreja", continuou.

Antes de terminar, desejou aos seguidores um fim de semana com "o sabor do amor, como aquele que sentimos no 'Dois às 10'".

"Enquanto a televisão me fizer sentir isto, vai fazer-me sempre sentido. Obrigado", completou.

Leia Também: Maria Botelho Moniz vai engravidar este ano? A resposta da vidente