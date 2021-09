Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo conheceram-se em 2016 e "foi amor à primeira vista", como a bailarina contou à Elle italiana numa entrevista passada. Contudo, pouco se sabe sobre o início de uma das histórias de amor mais badaladas do mundo.

A curiosidade em volta do romance é cada vez maior e os fãs do casal vão poder em breve derreter-se com novos pormenores.

A imprensa britânica adiantou que Ronaldo e Georgina vão recordar o início da relação no documentário que a Netflix está a realizar. A produção é focada na vida privada da companheira de CR7 e está a ser gravada há já alguns meses.

O casal, recorde-se, conheceu-se quando Ronaldo visitou a loja da Gucci, em Madrid, onde Georgina trabalhava. Começaram a namorar em 2016 e no ano seguinte deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Alana Martina.

O internacional português era já pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram com recurso a barrigas de aluger.

