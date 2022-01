Jessica Athayde esteve os últimos dias isolada no quarto, em casa, após ter testado positivo à Covid-19. Uma fase que partilhou de perto com os seguidores da sua página de Instagram, onde ia atualizando os fãs.

Na noite desta terça-feira, 25 de janeiro, a atriz voltou a falar na mesma rede social e revelou que Diogo Amaral acabou por também testar positivo à Covid-19 esta segunda-feira.

"Update da casa azul. Ora bem, depois de ter ido dar um passeio ao inferno… já voltei! Já me encontro a respirar bem mas com a energia de uma velhinha de 200 anos e um frio nos ossos que não desaparece. A minha memória que já não é incrível, agora dou dois passos e não me lembro para onde supostamente ia, sendo que as opções no meu t3 não são muitas. A comida sabe-me quase toda a lixívia. E esta? Mais alguém? Lixívia", revelou.

"O Diogo que entrou em ação durante o meu isolamento, testou positivo ontem, então trocámos e agora está ele isolado mas sem ir ao inferno, apenas dá umas voltas pela HBO e tal… com uns delírios de febre, mas forte e a adorar não fazer nenhum. Digo isto mas nunca, nunca vi o Diogo com febre desde que o conheço", destacou de seguida.

Na mesma publicação, Jessica Athayde confessou que abraçou o filho, Oliver, "dois dias antes de acabar os seus sete dias de isolamento". "Não havia outra solução", afirmou. "Acho difícil que o Oli não esteja positivo mas amanhã vai ser testado", acrescentou.

Antes de terminar, teceu rasgados elogios a Cláudia Vieira, que está a desfrutar de uns dias de descanso no Brasil.

"Agora coisas realmente importantes, ando aqui a cuscar as férias da Cláudia Vieira e está boa como o [milho]", escreveu. "Boa noite, amores. Alguém com sintomas estranhos?", rematou.

