O coronavírus é o assunto do momento e a verdade é que não tem passado despercebido a ninguém. Ângelo Rodrigues decidiu tentar aligeirar a abordagem que tem sido feita partilhando um vídeo que ao que parece terá gravado durante a sua viagem à China, embora não o refira.

"Perguntei como poderia proteger-me do Coronavírus e foi isto que me responderam", disse na legenda da publicação, brincando com o facto de ambas as mulheres que o atenderam não falarem em inglês.

Ora veja...

Leia Também: Iva Domingues sobre Ângelo Rodrigues: "Quando ele acordou eu estava lá"