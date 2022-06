Mãe de uma menina de quatro anos, Mafalda Sampaio esteve atenta à história da Carochinha e ficou indignada com a moral do conto infantil. Tema sobre o qual refletiu nas redes sociais.

"Sou a Carochinha e gosto muito de limpar, arrumo a casa toda a cantar, gostava de casar, vestir um vestido branco, um marido arranjar, preciso de dinheiro para o comprar [...] Se o vestido for bonito, talvez arranje um marido. Uma moeda de ouro, que bom! Vai ser desta que arranjo um marido", escreveu numa Instagram Story, citanto as falas da personagem.

Numa publicação seguinte, atirou: "Um bocado chateada com aquilo, expliquei-lhe [à filha] que esta história é muito antiga e que é tudo mentira. As meninas não precisam de saber limpar nem ter um vestido bonito e muito menos arranjar um marido. As meninas trabalham, são inteligentes, têm garra e determinação. Só precisam de ser felizes a fazer aquilo que mais gostam".

E rematou: "Deviam fazer uma nova história da Carochinha e mudar aquela música".

Leia Também: Mafalda Sampaio mostra detalhes da festa de aniversário da filha