O desaparecimento de Madeleine McCann é, ainda hoje, um dos maiores mistérios que o país já conheceu. Dezasseis anos depois, as autoridades continuam à procura de mais informações sobre o que terá acontecido à menina inglesa que tanta tinta já fez correr.

Uma das jornalistas que acompanhou de perto o caso desde o primeiro dia foi Sandra Felgueiras, a comunicadora que esta terça-feira, dia 31 de outubro, partilhou nas redes sociais uma fotografia de Maddie, aproveitando a legenda para fazer uma nova reflexão.

"A cara de anjo que nunca irei esquecer é um dos maiores dramas que já presenciei. Dezasseis anos depois continuo a fazer tudo o que está ao meu alcance para descobrir a verdade", começou por escrever Sandra.

De seguida, a jornalista acrescentou: "Parte dela, grande parte, já sabemos: os McCann nunca foram culpados, mas ainda assim a justiça portuguesa perdeu anos sem procurar esta criança quando havia evidências de um predador sexual alemão na Praia da Luz que tinha atacado outra menor de oito anos apenas um mês antes do desaparecimento de Madeleine. Foram demasiadas falhas e agora finalmente houve um pedido de desculpas".

"Os McCann são culpados de terem deixado os filhos sozinhos, mas acima de tudo são vítimas de um crime horrível que poderia ter acontecido a qualquer casal que estivesse na mesma casa a dormir no quarto ao lado. Madeleine não gritou. Ninguém ouviu", fez notar ainda a comunicadora que por fim deixou o link do alegado pedido de desculpas da Polícia Judiciária que foi noticiado pela BBC. A PJ, no entanto, já desmentiu em comunicado esta informação.

Vale lembrar que as autoridades portuguesas estão a cooperar com as autoridades alemãs, que acreditam que Christian Brueckner, cidadão alemão de 46 anos, terá matado Madeleine McCann.