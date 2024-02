Se o seu palpite foi Gonçalo Diniz, saiba que acertou! A fotografia foi partilhada pelo ator na noite desta quarta-feira, dia 28, no Instagram, e foi captada durante a sua Primeira Comunhão.

"Minha 1.ª comunhão! Há um velho ditado que fala exatamente a história da vida. 'Se eu soubesse o que sei hoje naquela época'... Talvez mudasse muita coisa ou talvez não. Sou da opinião que o que tiver que ser será... Mas, o que acontece nas nossas vidas vem muito do que pensamos dela", começou por escrever o ator.

"E eu estou feliz com o meu resultado até agora. Penso positivo a maioria das vezes e o bom acaba sempre por chegar. Demora mas chega. Por isso sou tão 'chato' com isto do pensamento positivo. É que funciona", concluiu.

Gonçalo Diniz© TVI

