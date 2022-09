'Sangue Oculto' é a nova aposta da SIC para os serões e a estreia acontece já na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro. Nas redes sociais, o canal divulgou os nomes, os rostos e as principais características dos protagonistas desta trama.

Como já é sabido, Sara Matos irá interpretar duas gémeas, Benedita e Carolina. Do elenco fazem ainda parte António Pedro Cerdeira, Luana Piovani, Sofia Alves, João Catarré e Cristóvão Campos.

Importa sublinhar que esta novela procura recuperar as audiências no horário que segue o 'Jornal da Noite', onde a TVI, com 'Festa é Festa', tem conseguido vencer.

Leia Também: Sara Norte lembra irmã: "Hoje farias 17 anos. Tenho saudades tuas"