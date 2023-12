Mariah Carey e Bryan Tanaka estão mesmo separados. Os rumores eram mais que muitos, mas a confirmação chegou agora, por parte de do coreógrafo.

Tanaka, de 40 anos, fez uma publicação nas redes sociais esta terça-feira, dia 26 de dezembro, na qual começou por referir que a separação foi amigável e que não existe qualquer mal-estar entre os dois.

"É com emoções contraditórias que partilho esta atualização pessoal sobre a minha separação amigável com a Mariah Carey após sete anos extraordinários juntos. A nossa decisão de seguirmos caminhos diferentes é mútua e, à medida que navegamos nestas jornadas em separado, fazemo-lo com profundo respeito e um enorme sentimento de gratidão pelo tempo inestimável que compartilhámos. As memórias que criámos e as colaborações artísticas estão gravadas no meu coração para sempre", fez notar, em primeiro lugar.

"Quero expressar o meu amor e apreço pela Mariah e pelos seus filhos incríveis, cujo carinho e bondade enriqueceram a minha vida de uma forma que as palavras não conseguem explicar", acrescentou depois o coreógrafo.

Por fim, escreveu: "Durante este período delicado, peço gentilmente a vossa compreensão, privacidade e respeito. A manifestação de amor e apoio dos fãs tem sido um farol de força e estou extremamente grato pelo incentivo que me têm dado. Aguardo ansiosamente pela continuação da minha jornada, sabendo que a minha paixão pela inspiração, pela dança e pelas artes ressoará nos capítulos que se irão desenrolar".

Vale lembrar que Mariah Carey e Bryan Tanaka começaram a namorar em 2016. A cantora, de 54 anos, é mãe dos gémeos Moroccan e Monroe, fruto da relação que manteve com Nick Cannon.

Tanaka, por outro lado, não tem filhos. A imprensa internacional refere que o motivo da separação se prende precisamente com o facto de o coreógrafo querer ser pai e de Mariah não querer voltar a engravidar.

