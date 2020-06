Sofia, condessa de Wessex revelou que os filhos - frutos do seu casamento com o príncipe Eduardo, o filho mais novo da rainha Isabel II - não irão assumir responsabilidades a nível da realeza no futuro, pelo que terão de levar uma vida normal como qualquer cidadão.

A condessa, de 55 anos, falou sobre o assunto numa entrevista à The Sunday Times Magazine, referindo que é "muito improvável" que Louise Windsor e James usufruam dos seus títulos reais a partir dos 18 anos.

"Esforçamo-nos para que compreendessem que é muito provável que terão de trabalhar para viver", sublinhou.

Sofia revelou ainda que os dois filhos têm uma vida normal, andando numa escola com outros alunos e participando em festas, como qualquer jovem da sua idade.

Ou seja, é provável que Louise e James sigam um caminho parecido ao adoptado recentemente por Harry e Meghan Markle.

