A emissão especial do programa 'Big Brother - A Revolução' desta quarta-feira ficou marcada por uma surpresa. O grupo foi sancionado pelo facto de não ter respeitado as ordens da produção relativamente às informações do exterior.

Carina, concorrente que entrou no domingo, falou mais do que devia mas não foi a única a não respeitar as regras. O castigo estendeu-se a todos pelo facto de terem feito perguntas à jovem sobre o que está a acontecer fora da casa mais vigiada do país.

Perante as atitudes do grupo, o 'Big Brother' decidiu que estes iriam perder 50% do valor do orçamento semanal.

