Pouco mais de uma semana depois de ter entrado em 'O Triângulo', Lívia Ferreira desistiu do jogo. As saudades da família e o facto de não se ter sentido encaixado no grupo pesaram nesta decisão.

Agora, com várias semanas de programa decorridas, Lívia confessou que gostava de voltar a entrar no formato.

"O tempo que eu tive para respirar fundo e pensar bem depois de abandonar o programa foi o suficiente para encontrar a paz e estabilidade que eu precisava para enfrentar um desafio desta dimensão, e foi esse mesmo tempo que eu não tive antes de entrar", explicou a jovem.

"A minha vida estava uma correria e eu entrei exausta, mas feliz acima de tudo", concretizou Lívia, em resposta a algumas questões deixadas pelos seguidores nas redes sociais.



© Instagram/Lívia Ferreira