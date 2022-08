O concerto do rapper Wiz Khalifa em Indianapolis, nos Estados Unidos, terminou mais cedo, depois de uma "perturbação" ter resultado numa fuga do público para o exterior do recinto e de três pessoas terem ficado com ferimentos ligeiros.

O concerto decorreu em Noblesville, nas imediações de Indianapolis, capital do estado norte-americano de Indiana. Por volta das 22h30, depois de 45 minutos de concerto, algumas pessoas gritaram sobre um possível tiroteio no interior do Ruoff Music Center.

Segundo o Indianapolis Star, os rumores da presença de uma arma de fogo provocou algum caos e confusão, com fãs a saltarem barricadas e a correram para as saídas.

O departamento do xerife do condado de Hamilton, onde fica o recinto, revelou no sábado de manhã que a polícia não encontrou armas depois de uma busca pelas imediações.

Wiz Khalifa, esse, saiu do palco mal surgiram notícias de perturbações, com a banda e o rapper Logic, que está em digressão com o artista.

Os ferimentos ligeiros a três pessoas terão surgido durante a fuga do anfiteatro. As vítimas foram encaminhadas para um hospital, mas não há nada de grave a reportar sobre a sua situação.

A polícia acrescenta que o recinto ativou os protocolos de segurança e emergência, e todas as saídas foram abertas, permitindo que a saída se desse sem mais ferimentos. A promotora do concerto, que é também a dona do Ruoff Music Center, agradeceu às autoridades num comunicado por "agirem rapidamente para apoiar todo o público".

Mas o público não se safou do susto. O Indianapolis Star noticia que, no parque de estacionamento da arena, vários fãs permaneceram durante uns minutos, a chorar e a ligar a familiares.