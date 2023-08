Marco Palco já não vai atuar no dia 2 de outubro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. A editora que trabalha com o cantor partilhou um comunicado onde anunciam o cancelamento do espetáculo "por impedimento de saúde do artista".

"O artista lamenta este cancelamento e o transtorno causado ao seu público", acrescentam.

"O cancelamento dá lugar à restituição do preço dos bilhetes de ingresso já vendidos, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias úteis após a data do concerto, nos respetivos locais de compra", informam ainda.

De recordar que Marco Paulo continua a lutar contra o cancro do pulmão.

Leia Também: Elsa Raposo tem cancro: "Os erros do passado bateram à minha porta"