Foi cancelado o espetáculo de David Carreira marcado para o dia 23 de abril, em Lisboa. A informação foi divulgada pela Brainstorm, que representa o artista.

"Por motivos totalmente alheios à Brainstorm e ao artista, exclusivamente imputáveis ao promotor do evento 'Foodstock', informamos que o concerto do artista David Carreira agendado para o dia 23 de abril, em Lisboa, foi cancelado", pode ler-se num comunicado.

O 'Foodstock', organizado pelo movimento Re-Food, ia decorrer entre os dias 20 a 23 de abril e contar com a presença de artistas como Diogo Piçarra, The Black Mamba e o já referido David Carreira. De acordo com a organização, o cancelamento ocorreu devido a falta de público. "A adesão do grande público estava a revelar-se insuficiente para viabilizar o evento", pode ler-se na página oficial da Re-Food.

