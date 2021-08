Justin Bieber quer que a comunicação social pare de usar fotografias onde parece que está "doente".

O artista deixou uma mensagem nas redes sociais para que deixem de usar as imagens captadas na altura em que estava a sofrer com a doença de Lyme, como relata o Page Six.

"Ainda estou em choque. [...] A comunicação social escolhe fotos más minhas para fazer parecer que não estou bem", escreveu nas stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira.

O cantor prosseguiu destacando que há várias fotografias que os meios de comunicação podem usar, mas estes "ainda usam uma foto que o faz parecer doente e indisposto". "Isto não está certo", completou.

