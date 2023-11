Foi através da sua página de Instagram que Rita Ferro Rodrigues partilhou uma nova reflexão sobre "um assunto que já há muito tempo não lhe sai da cabeça". "Até porque eu própria faço parte da reflexão e corrigi atitudes", disse.

"A malta queixa-se e lamenta (e bem!) as guerras e a violência horrenda do mundo. Reagimos contra isso como sabemos e conseguimos, tentando proteger a nossa saúde mental, tentado sobreviver à total desesperança", escreveu.

"Mas depois muitas dessas pessoas que se consideram pacifistas e que condenam essa violência insuportável do mundo, comportam-se nas redes sociais, na sua pequena bolha de comunicação e de possibilidade de moderação e diálogo, como autênticos senhores das guerras, sempre de machado na ponta da língua, um ódio e um desrespeito pela opinião diferente, um insulto sempre pronto para calar quem com eles discorda", desabafou.

"Ora, isto, minhas senhores e meus senhores, lamento dar-vos a notícia… é a raiz do mesmo ódio que dizem condenar 'no mundo lá fora'. O rastilho e a pólvora são os mesmos", realçou.

"Cada um de nós, com respeito pelo próximo e amabilidade, pensando nas palavras como veículos de diálogo e não como cutelos, pode contribuir para um mundo mais pacífico. Não precipitar julgamentos, colocar-se no lugar do outro, pensar no que se vai dizer antes de mandar mais uma acendalha para uma rede social… só porque sim. Não podemos ceder ao ódio ou ele engole-nos e transforma-nos em monstros", acrescentou.

