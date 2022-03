João Alves e Maria, de 10 anos, têm uma relação de grande cumplicidade. Prova disso foram as fotografias que o companheiro de Cláudia Vieira partilhou nas histórias da sua conta de Instagram, nas quais surge num divertido desafio com a enteada.

"Jogo sério da Mary. Vou ganhar. O primeiro a rir perde. Ganhei", brincou o empresário nas fotografias, que poderá ver na galeria.

Recorde-se que Maria é fruto do anterior relacionamento da atriz com Pedro Teixeira. Esta é ainda mãe da pequena Caetana, nascida da relação com João Alves.

Atualmente de férias no Brasil, na Bahia, Cláudia evidenciou, inclusive, um momento de grande cumplicidade entre Maria e Caetana, ficando feliz com a relação construída pelas filhas.

