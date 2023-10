José Condessa publicou uma série de imagens do trabalho no filme 'Estranha Forma de Vida', de Pedro Almodóvar, e recebeu várias mensagens. No entanto, a que mais se destacou foi a reação de Daniela Melchior.

"Há risco de uma pessoa se apaixonar? Pergunto para uma amiga", escreveu a atriz, tendo ficado logo no centro das atenções. Aliás, o tema não passou despercebido aos comentadores do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"É assim, isto na minha terra chama-se 'flirt', do lado dela para o lado dele, do Zé", disse Filipa Torrinha Nunes.

Por sua vez, Liliana Campos acredita que a interpretação pode ser outra e Daniela Melchior pode estar a referir-se a Pedro Pascal.

"O Condessa é o dono da página e está com o Pascal, e ela diz assim: tu já que o conheces, e eu te sigo a ti José Condessa, há algum risco de a gente se apaixonar. Porque o Pascal, apesar de eu não lhe achar grande piada, ele tem imenso sucesso com as mulheres lá fora", explicou a apresentadora, afirmando que "a Daniela não ia fazer isto publicamente com o Zé, se fosse uma coisa que ela estivesse mesmo interessada".

No entanto, os comentadores do programa cor de rosa acreditam que Daniela Melchior estava a referir-se a José Condessa.

"Acho aqui duas possíveis coisas: por um lado eles são, de facto, amigos e ela está a achá-lo bonito mas no sentido de amizade. [...] Ou, hipótese número dois, há aqui mesmo um 'flirt' ativo", acrescentou Filipa Torrinha Nunes.

