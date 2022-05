Trevor Noah está de luto. O comediante comunicou a morte da avó, Frances Noah, aos 95 anos.

No Instagram, esta quinta-feira, o apresentador do 'The Daily Show' homenageou a familiar e lamentou a sua partida.

"Esta manhã, a nossa família realizou o funeral do membro mais velho do nosso clã, Frances Noah, ou como a maioria de nós a chamávamos, Gogo", começou por escrever o humorista, de 38 anos.

"Cada momento passado com ela parecia uma viagem mágica no tempo, onde ela contava todas as maiores alegrias, perdas, conquistas e marcos da família", destacou.

"A sua casa em Soweto não era apenas um lar, era um refúgio", continuou, agradecendo depois aos fãs "pelas condolências".

Na mesma publicação, Trevor Noah confessou que "chorou a semana toda". "Uma mulher que me mostrou a verdadeira definição do amor incondicional. Ela morreu em paz enquanto dormia e até nos abençoou com o último Dia da Mãe que ela aproveitou ao máximo", disse ainda. Veja a publicação na íntegra:

