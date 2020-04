Brooke-Taylor fez parte da geração de talentos da comédia britânica que irromperam na rádio e na televisão nos anos 1960, a par dos futuros Monty Python, John Cleese e Graham Chapman.

Formou o trio The Goodies com Graeme Garden e Bill Oddie, que se especializou em 'sketches' surreais que incorporavam criatividade visual, palhaçadas e canções como 'Funky Gibbon', que esteve no 'top' britânico em 1975.

O grupo fez parte de uma "era de ouro" da comédia britânica de televisão com muito sucesso nos anos 1960 e 1970, e que incluía 'Monty Python's Flying Circus' e 'Not the Nine O'Clock News'.'

Durante 40 anos, Brooke-Taylor também fez parte do programa de comédia da rádio da BBC 'I'm Sorry I Haven't a Clue'.

O comediante era descrito pelos colegas de trabalho como uma pessoa "hilariante e adorável, sociável e generoso".

