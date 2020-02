Recentemente, o comediante Diogo Faro usou a sua conta de Twitter para ironizar com uma pergunta feita por Cristina Ferreira ao médico Almeida Nunes acerca do coronavírus. Na altura, até a modelo Sara Sampaio se revelou incrédula com o sucedido.

A propósito do assunto, o humorista fez uma outra publicação nas redes sociais referente ao comentário de uma internauta no qual esta o confunde com Diogo Faria, namorado de Cláudio Ramos.

Diogo explica que tudo começou quando uma revista trocou o seu nome com o do ator e que por isso 'dá razão' - num lado irónico - às pessoas que estão irritadas consigo.

Eis o comentário de seguida...

© Facebook/Diogo Faro

