Anunciaram no passado sábado, dia 30 de julho, um concerto único para recordar os velhos tempos mas, entretanto, já lá vão sete datas.

Com os bilhetes sempre a esgotar e os fãs a implorar por mais espetáculos em outras zonas do país, os D'ZRT foram cumprindo os desejos daqueles que sempre os acompanharam, mesmo longe dos palcos, e têm agora mais seis concertos marcados, para além do primeiro que anunciaram em direto na TVI.

Para que não se perca, fazemos-lhe um resumo das paragens desta digressão da banda, com os concertos para os quais (ainda) pode comprar bilhete.

Para a Altice Arena, os concertos de dias 29 e 30 estão esgotados, havendo ainda bilhetes para o de dia 1 de maio.

Já no Multiusos de Guimarães, está completamente esgotado o concerto de dia 6 de maio, mas restam bilhetes para dia 7 de maio.

Por fim, na Super Bock Arena, para ver os D'ZRT no dia 19 de maio já só há bilhetes 'silver', enquanto que para o dia 20 de maio ainda existem bilhetes à venda.

