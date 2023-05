Ainda agora regressou do Rio de Janeiro e Cristina Ferreira já está pronta para mais um desafio profissional. Conforme a apresentadora destacou na sua página de Instagram, no dia 20 de maio realizar-se-á em Guimarães mais um evento do Cristina Talks.

"E de repente... está quase. Começaram as borboletas...", escreveu a comunicadora na legenda da publicação.

Recorde-se que este trata-se de um evento de coaching que conta com a presença de vários convidados.